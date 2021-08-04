Заталкивать в автобусы не будут? УФАС обязало челябинский аэропорт снизить цену на телетрапы

Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составлял 23 тыс. рублей/час. Фото: Андрей АБРАМОВ

Антимонопольная служба обязала челябинский аэропорт пересмотреть цены на использование телетрапов для авиакомпаний до 13 августа. Дело возбудили еще в прошлом году, но только сейчас работу завершили только сейчас.

— Мы провели большую работу, изучили размер тарифов в других аэропортах. И пришли к выводу, что Челябинское авиапредприятие установило монопольно высокую стоимость на услугу, — сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова. — Предприятию выдано предписание пересмотреть цены до 13 августа, но пока в антимонопольный орган не поступала информация о его исполнении. Аэропорт имеет право обжаловать решение, но, на наш взгляд, доказательная база серьезная.

За нарушение аэропорт и должностные лица заплатят штраф. Точная сумма будет озвучена 31 августа. Но, по словам Анны Козловой, предполагаемый штраф для юрлица — чуть больше 300 тыс. рублей, для руководства — 20 тыс. рублей.

В апреле в УФАС рассказывали, что тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тыс. рублей/час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тыс. до 21 тыс. рублей в час.

Напомним, после запуска нового терминала аэропорта челябинцы начали возмущаться, что при наличии телетрапов их доставляют до самолета на автобусах. Зимой в них холодно, да и соблюдать дистанцию в период пандемии тоже плохо получается. И вот, как это объяснили в аэропорту.

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