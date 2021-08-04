На трассах в Челябинской области ограничили движение большегрузов из-за жары

Фото: упрдор «Южный Урал»

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях сегодня, 4 августа, из-за 32-градусной жары ограничили движение большегрузов. Оно будет действовать до 20:00. Об этом сообщил пресс-секретарь упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

Проезд для большегрузов будет временно ограничен на М-5 «Урал» (со 1549 по 1871 км и на подъезде к Екатеринбургу с 11 по 130 км), А-310 «Челябинск — Троицк» (с 16 по 146 км), Р-254 «Иртыш» (с 13 по 55 км в Челябинской области и на 55-259 км в Курганской), а также на Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (на участке со 125 до 356 км).

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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