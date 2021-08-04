Онлайн-кинотеатр KION снимет сериал о женской борьбе за справедливость

МТС Медиа приступила к съемкам оригинального сериала режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» для онлайн-кинотеатра KION. Это психологическая драма, психологический триллер со Светланой Ивановой в главной роли о женской борьбе за справедливость. Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.

Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна. Опытный следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той злополучной ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из-за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город и ее роману с учеником, который также бросает тень на героиню в глазах общества. Сериал заденет и острые темы несправедливости и повсеместного замалчивания в обществе неудобных тем.

Основные роли в сериале исполнили Светлана Иванова, Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков, Андрей Козлов и другие. Съемки сериала «Обоюдное согласие» пройдут в Москве и в Крыму.

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