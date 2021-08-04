Сговорились, чтобы побольше заработать: УФАС обнаружила картели в контрактах на поставку медтоваров на госнужды

Сейчас УФАС готовит документы к возбуждению административного дела Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Челябинское УФАС обнаружило признаки четырех картелей в закупках на поставку медицинских товаров для государственных и муниципальных нужд по нацпроектам. К таким выводам ведомство пришло после внеплановой проверки с полицией и УФСБ на ООО «Фармсклад».

— Выявлены признаки сговора между компаниями «Рифарм М», «Фармсклад» и «Портер» и «А-Фарм» при участии в госконтрактах на закупку медтоваров для государственных и муниципальных нужд на 60 млн рублей, — сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова. — Сейчас мы готовим документы для возбуждения административного дела в отношении компаний, цель которых была заключить контракты по максимальной цене.

Во время проверки было обнаружено много документов. Например, «Рифарм М» занималась подбором персонала, приемом и увольнением сотрудников для всех компаний. По юридическому адресу были найдены печати «Рифарм М», «Фармсклад», «Эском Краснодар» и других компаний.

Также были обнаружены служебная и объяснительная записки сотрудников «Рифарм М», в которых говорится о намеренной подаче заявок от нескольких участников в двух аукционах на сумму больше 60 млн рублей. Для участия в торгах в 2019-2021 года все четыре компании использовали один IP-адрес. Участники картелей использовали схожие антиконкурентные модели поведения, заявки подавались последовательно друг за другом — буквально через минуту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru