В Магнитогорске загорелся «Зеленый» рынок

Площадь возгорания составила 520 квадратов
Фото: кадр с видео
Утром в среду, 4 августа, в Магнитогорске на рынке «Зеленый» вспыхнула крыша одного из павильонов. Огонь угрожал остальным киоскам, поэтому пожарные работали по повышенному номеру сложности: были проложены магистральные линии, осуществлялся подвоз воды, работали шесть звеньев газодымозащитной службы.
— На месте было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 520 квадратных метров. Пострадавших нет, — прокомментировал начальник службы пожаротушения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Григорий Мясников.
Горение уже ликвидировано, ведется разбор конструкций и проливка кровли. Причина устанавливается.
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