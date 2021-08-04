УФАС отменило контракт на 319 млн рублей на ремонт трассы в Курганской области

Антимонопольная служба запретила включать это требование в условия закупки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинское УФАС отменило закупку Упрдор «Южный Урал» на ремонт трассы Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова.

— Заказчик необоснованно потребовал в заявке прикрепить пояснительную записку, которая подтвердит качество проводимых работ, — сообщила Анна Козлова. — 44-ФЗ четко прописывает перечень требований к участникам торгов, и выставлять дополнительные требования нельзя. Тем более что в пояснительной записке никак нельзя подтвердить качество работ, можно указать квалификацию — описать технологии и этапы работ.

Упрдор разместил закупку с максимальной ценой более 319 млн рублей 16 июля. В рамках контракта предполагается отремонтировать км 161+000 — км 171+000, км 217+000 — км 222+000, на трассе в Курганской области. Срок — до 20 сентября 2022 года. Жалобу подала компания АО «Южуралмост».

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