«Серая схема»: Генпрокуратуру попросили проверить снос старинного дома в центре Челябинска

Дом Агапова построен в 1906-1907 годах Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Общероссийский народный фронт написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой остановить разрушение дома Агапова на Цвиллинга и проверить действия собственника. Общественники считают, что владелец решил провернуть «серую схему», чтобы избавиться от объекта культурного наследия.

— Проектом предусмотрены грандиозные работы, не имеющие ничего общего с реставрацией: увеличение площади памятника более чем в четыре раза, возведение второго этажа в виде мансарды и углубление подвала для ведения там хозяйственной деятельности. Очевидно, что подобные планы подразумевают кардинальное изменение уникального здания, а это противоречит Федеральному закону.

Как отмечают общественники, дом был снесен под предлогом того, что сохранились целыми только две фасадные стены.

ОНФ также просить проверить законность действий Госкомитета комитета охраны объектов культурного наследия, который и согласовал работы.

— Дому Агапова нанесен непоправимый ущерб, в первоначальный вид вернуть его будет практически невозможно, считает эксперт, но речь идет о том, чтобы добиться внимания к комплексной проблеме, — заключают общественники.

Фото: ОНФ в Челябинской области

В Челябинске остается все меньше домов исторической застройки. Только в мае 2021 года огонь уничтожил два старинных дома на Российской и Красноармейской. Но не всегда причина уничтожения природного характера. Так, дом братьев Кузнецовых на улице Труда, 97 пал жертвой современной застройки.

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