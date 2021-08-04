В Кургане нашли иномарку, угнанную четыре года назад в Челябинске

Фото: архив "КП"

В Курганской области женщина решила поставить на учет свой Mitsubishi Lancer, который она недавно приобрела. Но время проверки выяснилось, что машина числится в угоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Курганской области.

— При проверке номера двигателя по ведомственным учетам ГИБДД полицейские установили, что с марта 2017 года данный автомобиль находится в розыске как украденный в Челябинске. По заключению экспертов, первоначальное (заводское) содержание идентификационного номера автомобиля подвергалось изменению, — прокомментировали в ведомстве.

Также было установлено, что маркировочная табличка и панель с идентификационными номерами имели крепления, которые не делались на заводе самого производителя.

Женщина пояснила, что приобрела иномарку в салоне поддержанных автомобилей в Екатеринбурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»). Фигурантов пока что нет, но в будущем они появятся. Что касается автомобиля, то его вернули законному владельцу обратно в Челябинск.

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