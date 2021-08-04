Копейский полигон ТБО оштрафовали за то, что не приняли мусор от ЦКС

Конфликт возник еще в 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию, которая владеет мусорным полигоном в Копейске, оштрафовали за отказ в приеме отходов от регионального оператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса». Конфликт начался еще в марте прошлого года. Как сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, компании «Комтранссервис» и «Комтранссервис +» занимают доминирующее положение на рынке и не имеют права отказывать в приеме отходов.

— Между ЦКС и компании был гражданско-правовой спор о задолженности. Но с учетом того, что компании занимают доминирующее положение на рынке, отказ в работе считается нарушением законодательства, — сообщила Анна Козлова.

«Комтранссервис» и «Комтранссервис +», которая занимается сортировкой мусора, грозит штраф за злоупотребление доминирующим положением — 134 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

Разрешился ли денежный конфликт, пока не ясно. КП-Челябинск отправил запрос в ЦКС, как только придет ответ, мы обязательно дополним публикацию.

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