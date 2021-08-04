В лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской погибла 73-летняя пенсионерка

Фото: УГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области автомобиль столкнулся в лобовую с двумя иномарками, погиб один человек. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в среду, 4 августа около 13:30 часов.
— По предварительным данным, Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке запрещён), где совершил столкновение со встречными автомобилями Toyota Land Cruiser 200, под управлением 42-летнего водителя, и Тойота Хайс, за рулем которого находился 56-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП погибла 73-летняя женщина. Она находилась в салоне автомобиля Volkswagen Polo.
Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшей аварии.
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