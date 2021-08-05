Центр коммунального сервиса в Челябинской области пересчитал плату за вывоз мусора

Перерасчет провели за 10 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр коммунального сервиса пересчитал плату за вывоз мусора в Челябинской области. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

— УФАС выдало предписание, ЦКС отчитался, что выполнил его, — пояснила Анна Козлова.

Напомним, в декабре 2019 года ЦКС доначислил платежи за 10 дней по предельному тарифу, когда Минтарифа пересмотрел действующие тарифы. Но год спустя апелляционный суд признал постановление регионального Минтарифа недействующим. Однако перерасчет выполнен не был. В мае 2021 года УФАС обнаружил в этом нарушение законодательства о защите конкуренции — навязывание невыгодного условия договора о расчете платы по недействующему тарифу. Ведомство предупредило о необходимости перерасчета до 5 июля.

Сегодня, 4 августа, на итоговой пресс-конференции в УФАС Анна Козлова сообщила, что перерасчет платы за 10 дней произведен. Как именно мы спросили в ЦКС. Как только будет получен ответ на запрос — мы его опубликуем.

— В случае неполучения перерасчета сообщить об этом в антимонопольный орган и приложить соответствующие документы, — сообщили в УФАС.

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