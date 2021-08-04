В Магнитогорске пенсионерка унесла домой самокат шеринговой фирмы

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Магнитогорске 62-летняя женщина увидела самокат, который бесхозно лежал на дороге. Рассмотрев его, она подумала, что вещь сломана. В итоге пенсионерка унесла домой самокат, чтобы починить и отдать детям.

Вскоре к женщине пришли в квартиру полицейские. Они ей объяснили, что самокат стоимостью в 80 тысяч рублей вовсе не сломан и принадлежит шеринговой фирме.

— Несмотря на все объяснения - факт кражи имеется. Поэтому отделом дознания ОП «Орджоникидзевский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

В полиции напоминают, что все шеринговые самокаты оснащены системой, передающей данные о своем местонахождении. И, прежде чем взять его, нужно помнить, что это чужое имущество, за хищение которого предусмотрена ответственность.

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