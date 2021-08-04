«Резко потемнело, а потом поднялся сильный ветер»: Челябинск накрыла мощная гроза

Фото: читательница КП-Челябинск

Погода вечером, 4 августа, в Челябинске приготовила неожиданный сюрприз: практически во всех районах города резко потемнело, а ветер сильно поднялся. Затем начался дождь.

— Смотрела в окно, на глазах темень буквально съедала глаза, поднялся сильный ветер, — рассказывает читательница КП-Челябинск, которая находится в Центральном районе.

— На северке песочная буря. Глаза отмываю, — пишут читатели.

Похожая ситуация наблюдалась и в Тракторозаводском районе. Вначале там прошел мелкий дождь, а потом уже покрупнее.

— А нас гроза обошла, даже не капнуло ни разу, — рассказывают читатели с Паркового микрорайона.

Дожди ожидаются и в четверг, 5 августа. В МЧС уже разослали сообщения с предупреждением.

— По данным ЦГМС: Днем 5 августа на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщения чрезвычайного ведомства.

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