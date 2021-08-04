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Происшествия4 августа 2021 19:34

Из горящего элитного отеля, принадлежащего челябинскому депутату, эвакуировались 30 человек

Площадь возгорания уже составляет 300 квадратных метров
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Фото: "Увильды" / vk.com

Фото: "Увильды" / vk.com

На озере Увильды продолжается ликвидация пожара в элитном отеле, который принадлежит депутату Законодательного Собрания Челябинской области Алексею Денисенко. В настоящий момент площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Также потребовалась эвакуация людей.

— Объявлен ранг пожара «Пожар №2». Происходит скрытое распространение огня по утеплителю мансардного этажа на площади 300 кв.м. Работает 5 стволов, 2 звена газодымозашитной службы. На место следует служба пожаротушения Главного управления. Эвакуировались самостоятельно 30 человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, пожар начался во время грозы сегодня вечером, 4 августа. Как сообщают очевидцы, в крышу здания ударила молния. Однако точную причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

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Пожар в элитном отеле
Пожар в элитном отеле
Видео: "Увильды" / vk.com

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