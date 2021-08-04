В Челябинской области ожидаются грозы, град и сильный ветер до 20 м/c

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Погода в Челябинской области сменится с жары на грозы с градом. При этом также ожидается и сильный ветер. В ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

— По данным ЦГМС: Днем 5 августа на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщении.

Южноуральцев просят заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Машины возле деревьев тоже лучше не ставить. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше спрятаться в подъезде. Держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов и прочих конструкций, которые может повалить ветром.

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