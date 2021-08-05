Грузовики еще два дня не смогут ездить по дорогам Челябинской области из-за жары

Асфальт плавится под солнцем. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области 5 августа продолжит действовать запрет на проезд большегрузных автомобилей по региональным трассам. Движение грузовиков будет ограничено с 11:00 до 22:00. Сохранится запрет и на следующий день, 6 августа. Большегрузы не смогут ездить по дорогам в период с 11:00 до 18:00.

Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, трассы закрывают для фур из-за экстремальной жары.

Метеорологи ожидают, что 5 августа температура воздуха в Челябинской области поднимется до +32, +37 градусов. Кроме того возможна гроза с градом и сильный ветер.

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