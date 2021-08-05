«Инвитро» запускает тест для определения IgG антител после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

«Инвитро», одна из ведущих частных российских компаний в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о запуске нового исследования — качественного теста на наличие иммунного ответа на вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона». Исследование проводится методом ИФА на тест-системах «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

Новый тест уже доступен во всех медицинских офисах «Инвитро» на территории России. Срок выполнения исследования составляет до 3-х рабочих дней без учета дня взятия биоматериала. Стоимость нового теста — 2 260 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.

«ЭпиВакКорона» — одна из вакцин, используемых для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат содержит антигены, копирующие определенные участки S-белка вируса SARS-CoV-2, и антитела вырабатываются к именно к ним. Поэтому для оценки поствакцинального иммунитета у привитых «ЭпиВакКороной» необходимо применять специальную тест-систему «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

Что означают результаты исследования?

• положительный результат означает наличие иммунного ответа на вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона»;

• отрицательный результат исследования для оценки поствакцинального иммунитета указывает на отсутствие иммунного ответа на вакцинацию или на очень низкий уровень антител, который может иметь место в ранний поствакцинальный период.

Следует учитывать, что иммунный ответ на иммунизацию вариабелен и имеет индивидуальные особенности. Для оценки динамики может быть полезным повторное тестирование через 5-7 дней.

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