В Челябинске перестали работать светофоры на четырех перекрестках

Светофоры не будут действовать весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 5 августа вновь отключили светофоры. На этот раз автоматически регулировать движение прекратили сразу в нескольких городских районах.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, с 8:00 выключены светофоры на перекрестке улиц Блюхера и Рылеева, а также на пересечении улицы Рылеева и выезда ДРСУ. Вновь включить их должны в 18:00.

С 9:00 не работает светофор на перекрестке улиц Комарова и Краснофлотской. Возобновить работу он должен в 18:00.

С 9:00 до 17:00 не будет действовать также светофор на пересечении улиц Новороссийской и Днепровской.

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