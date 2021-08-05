В Челябинске многодетные семьи смогут бесплатно посещать зоопарк

В зоопарке ждут семьи с детьми Фото: Кирилл САДЫКОВ

Многодетные семьи будут бесплатно пропускать в Челябинский зоопарк.

Как пояснили в городском управлении культуры, такую акцию решили провести по случаю 25-летия зоопарка. Она будет действовать ежедневно до конца 2021 года.

Родители с детьми смогут не только посмотреть на диких животных, но и бесплатно посетить парк динозавров «Затерянный мир».

Чтобы получить льготу, нужно взять с собой в зоопарк удостоверения личности и оригинал удостоверения многодетной семьи, куда вписаны все ее члены, либо справку о признании семьи многодетной.

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