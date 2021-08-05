В Челябинской области изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

В Троицке подделали 40 сертификатов о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Троицке фальсифицировали электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Фиктивные данные о прививках передавали на государственный портал госуслуг. Полицейские обнаружили подделку 40 сертификатов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сейчас в полиции выясняют, кто именно вносил в базу данных ложные сведения о вакцинации. Возбуждено уголовное дело о подделке документов. Причастным к созданию фальшивых сертификатов грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее иностранного гражданина в Челябинской области отправили под суд за использование поддельной справки об отсутствии коронавируса.

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