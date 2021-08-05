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Здоровье5 августа 2021 9:27

В Челябинской области новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса

За последний день скончался 21 заболевший
Елена КОЛЧИНА
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Заболеваемость в регионе все еще растет

Заболеваемость в регионе все еще растет

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области от ковидной пневмонии умер 21 человек. Это самое большое количество умерших за день с начала эпидемии.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки диагноз covid-19 подтвердили еще у 352 человек.

Лечение от коронавируса сейчас проходят 5836 пациентов.

За все время коронавирусом в регионе заболели 76 тыс. 706 человек.

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