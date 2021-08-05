В Челябинской области новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса

Заболеваемость в регионе все еще растет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области от ковидной пневмонии умер 21 человек. Это самое большое количество умерших за день с начала эпидемии.
По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки диагноз covid-19 подтвердили еще у 352 человек.
Лечение от коронавируса сейчас проходят 5836 пациентов.
За все время коронавирусом в регионе заболели 76 тыс. 706 человек.
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