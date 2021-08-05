На челябинских пляжах в один день чуть не утонули 8 человек

Добравшись до освежающей воды, челябинцы забыли об осторожности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пляжах Челябинска 4 августа матросы-спасатели не дали утонуть восьмерым отдыхающим. Как рассказали в городском управлении безопасности, помощь понадобилась, в том числе, четверым детям.

Шестилетний малыш чуть не погиб поздним вечером в десяти метрах от берега на пляже «Ясень». К счастью, спасатели вовремя пришли на помощь. Ребенка вытащили из воды и передали родителям.

Еще троим детям не дали утонуть на пляже «Городской». Они отдыхали с родителями, но все равно оказались в опасности. Благодаря помощи спасателей на берег благополучно выбрались купальщики 7, 11 и 12 лет.

Кроме того, матросы спасли четверых взрослых отдыхающих на пляжах «Первоозерный», «Смолинский» и «Новороссийский». Самый отчаянный пловец, 35-летний мужчина, начал тонуть в километре от берега озера Смолино. Но спасатели его вовремя заметили.

Никому из спасенных купальщиков медицинская помощь не потребовалась.

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