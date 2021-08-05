В Челябинске будут судить директора завода за сокрытие 21 млн рублей от налогов

Руководитель завода скрыл имеющиеся у предприятия средства, чтобы не платить налоги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тракторозаводский районный суд передали уголовное дело о сокрытии средств, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. В преступлении обвиняют директора ООО «Челябинский опытный механический завод».

Следствие считает, что с ноября 2019 по август 2020 года директор умышленно скрыл от государства более 21 млн рублей, хотя предприятие не выплатило все налоги и страховые взносы.

— В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест, — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Налоговая задолженность ООО «ЧОМЗ» превышает 17 млн рублей. В 2020 году прокурорская проверка подтвердила, что работникам предприятия не выплачивали зарплату. По итогам 2020 года завод стал одним из крупнейших в Челябинске должников по оплате электроэнергии.

За укрытие средств от взыскания налогов руководителю завода грозит штраф от 500 тыс. До 2 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

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