Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая

С середины июля в Челябинске снизились цены на овощи борщевого набора и картофель. В регионе началась уборка овощей открытого грунта, и первая свежая южноуральская овощная продукция начала поступать в магазины. Чтобы добиться такого снижения цены, выстроена работа между производителями продукции и торговыми сетями.

— В июне-июле наблюдалось повышение цен на овощи борщевого набора, что было связано, прежде всего, с сезонным фактором, — комментирует заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова. — Дело в том, что в мае закончились запасы прошлогоднего сельскохозяйственного сезона. Овощи ввозились из других регионов России, где была засуха, и из зарубежных стран — наших постоянных импортеров: Египта, Турции, Азербайджана, Пакистана, где были снижены посевные площади ввиду пандемии коронавируса. Сейчас начался сбор урожая этого сезона, потому идет снижение цены. Цена на картофель снизилась на 20%, на капусту и на морковь — на 7% и 9% соответственно.

В 2020 году во всех категориях хозяйств было произведено 430 тысяч тонн картофеля и 153 тыс. тонн овощей. Это полностью обеспечивает потребности южноуральцев. К тому же несколько лет назад был решен вопрос с овощехранилищами, которых раньше не хватало, а сейчас складские мощности позволяют сохранять картофельно-овощной урожай с осени практически до лета следующего года. В области периодически строятся новые склады: например, в 2020 году — овощехранилище в «Совхозе Акбашевский», расходы на строительство которого были наполовину возмещены государством. Также поддерживается и само производство овощей и картофеля: господдержка предприятий на эти цели в 2021 году составила 19,4 млн рублей.

Минсельхоз Челябинской области направил в торговые сети региона перечень местных производителей, которые специализируются на производстве овощей, с целью организации их поставок. Магазины тоже заинтересованы в работе с локальными поставщиками и готовы оказать им поддержку, как рассказал директор челябинского торгового комплекса «Лента» по улице Братьев Кашириных, 75 Андрей Пятков:

— По мере наполнения рынка российскими овощами мы наблюдаем снижение цены. Мы также очень заинтересованы в работе с локальными поставщиками. Наполнение рынка овощами нового уральского урожая ждем во второй половине августа. Совместно с министерством сельского хозяйства Челябинской области мы постоянно работаем с местными аграрными хозяйствами. Сейчас ведем переговоры по расширению в «Ленте» ассортимента фермерских сыров, в дальнейшем готовы проводить на территории наших торговых комплексов ярмарки, фестивали с участием местных производителей. Обсуждается, в частности, организация ярмарок на парковочных местах. Это будет способствовать лояльности покупателей, а мы заинтересованы в том, чтобы фермеры зашли к нам на полки со своим товаром.