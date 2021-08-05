ВТБ открыл офис нового формата в Златоусте

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Новый офис организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса примерно на 40% выше, чем у стандартных отделений. Здесь нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. На входе посетителей приглашают в одну из комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. В клиентском зале оборудован кофе-пойнт.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: большинство стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы.

Операционный офис по адресу ул. Аносова, 186 принимает клиентов-физических лиц с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В отделении представлен полный спектр продуктов и сервисов ВТБ для частных клиентов: кредиты наличными, кредитные и дебетовые карты, пакеты услуг, депозиты и накопительные счета, инвестиционные и страховые продукты. В офисе размещены 3 банкомата, в том числе два – в зоне круглосуточного доступа. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и современным устройствам самообслуживания клиенты смогут проводить в офисе в среднем менее 15 минут.

- На Южном Урале мы запустили уже второй офис нового формата. Несколько недель назад, в июле, первый в регионе подобный филиал начал работу в Челябинске, – сказал управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – Сейчас обновление сети вышло за пределы столицы. Мы будем продолжать модернизацию наших офисов по всей области, в том числе в ближайших планах – переформатирование и второго действующего отделения ВТБ в Златоусте.

В текущем году все новые подразделения банка открываются в новом технологичном формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот по России.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)