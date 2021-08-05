Определен размер компенсаций для потерявших жилье во время пожаров на юге Челябинской области

Десятки жителей региона лишились жилья Фото: Кирилл САДЫКОВ

Владельцы домов, сгоревших во время природных пожаров на юге Челябинской области в начале июля, смогут получить компенсации на строительство или покупку нового жилья.

По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, на помощь в возведении новых домов могут рассчитывать те жители Карталинского района, для которых сгоревшее жилье было единственным.

— За счет единовременной выплаты для них будут возведены новые дома большей площади. Если было меньше 60 квадратных метров, то — 60, если меньше 80 «квадратов», то — 80, если меньше 100 квадратных метров, то — 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек, — сообщила министр.

Если единственный дом сгорел, но владелец хочет не ждать постройки нового, а купить уже готовую квартиру, то размер компенсации для него определят в зависимости от площади утраченного жилья. Количество квадратных метров в сгоревшем доме умножат на 34 тыс. 690 рублей — стоимость одного квадратного метра, определенную федеральным министерством строительства и ЖКХ,

Таким же образом, при умножении площади утраченного жилья на стоимость квадратного метра, определят размеры компенсаций для тех, у кого сгоревший дом не был единственным. Выплату также можно будет использовать для покупки или строительства жилья.

Деньги лично пострадавшим передавать не будут. Компенсации либо зачислят на счет продавца недвижимости после регистрации сделки по ее покупке в Росреестре, либо переведут подрядчику строительства. Во втором случае строители сначала получат только половину суммы, а оставшиеся деньги им придут, когда новый дом будет готов.

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