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Общество5 августа 2021 13:10

Федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях вновь закрыли для грузовиков

Ограничения ввели из-за сильной жары
Елена КОЛЧИНА
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Продолжить движение фуры смогут когда жара отступит

Продолжить движение фуры смогут когда жара отступит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большегрузным автомобилям временно запретили поезд по федеральным трассам в Челябинской и Курганской областях. Запрет введен из-за сильной жары: воздух прогрелся до +32 градусов.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения действуют на следующих участках дорог:

1549-1871 км М-5 «Урал»

11-130 км М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу

16-146 км А-310 (Челябинск-Троицк)

13-465 км Р-254 «Иртыш», а также на участке 0-91 км подъезда к Тюмени

125-356 км Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган)

Запрет на движение большегрузов действует с 12:00 до 18:00 5 августа. За его выполнением следят дорожники и ГИБДД.

Напомним, из-за экстремальной жары для тяжелых автомобилей 5 и 6 августа закрыли также дороги регионального значения.

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