На видео попал момент ДТП с тремя автомобилями в Ашинском районе

После аварии движение на трассе оказалось частично перекрыто. Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария, случившаяся 4 августа на трассе М-5 в Ашинском районе, попала на видео. Сделанную автомобильным регистратором запись обнародовали в ГИБДД Челябинской области.

На кадрах хорошо видно, как белый Volkswagen Polo все ближе подъезжает к краю своей полосы, а затем пересекает разделительную линию и оказывается на полосе встречного движения. Иномарке удается разминуться с ближайшим автомобилем, но она по касательной сталкивается с Toyota, идущей следом. После столкновения Toyota опрокидывается. Поднявшаяся пыль на мгновение полностью заслоняет обзор в автомобиле, где был установлен видеорегистратор.

Напомним, за рулем Volkswagen находился 74-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу на участке, где такой маневр запрещен. Там иномарка столкнулась с Toyota Land Cruiser 200 и микроавтобусом Toyota Hiace. В ДТП погибла пассажирка Volkswagen — 73-летняя женщина.

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