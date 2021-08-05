Более 127 тысяч потребительских кредитов оформили жители Челябинской области в СберБанке за первое полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года жители Челябинской области взяли в СберБанке более 127 тысяч потребительских кредитов на сумму 26,6 млрд и более 12 тысяч жилищных кредитов на сумму 21 млрд рублей. С начала года кредитный портфель физических лиц вырос до 170 млрд рублей.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбер поддерживает клиентов и предлагает максимально привлекательные условия на самый популярный кредит в России. Мы снизили ставки по потребительским займам для всех категорий клиентов и на любые суммы кредитования. Заемщикам, которые не получают зарплату на карту Сбера, теперь доступны минимальные ставки как у «зарплатников». При сумме до 300 тысяч рублей можно оформить кредит онлайн без предоставления дополнительных документов. А при сумме от 300 тысяч до одного миллиона рублей — оформление онлайн возможно при условии согласия на проверку доходов через портал «Госуслуги». Все очень легко и доступно.

Подать заявку на кредит можно прямо из дома в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Решение о кредитовании банк может принять за пару минут, после чего деньги сразу поступят на карту. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести ее) также удобно в СберБанк Онлайн.

Чтобы подать заявку на потребительский кредит в СберБанк Онлайн, нужно зайти в раздел «Кредиты» → «Взять кредит в Сбербанке» → выбрать нужный вид кредита → выбрать условия кредита (сумму, срок и условия страхования). Необходимо внимательно проверить все данные анкеты, указать достоверную информацию о доходе и нажать «Продолжить». Далее подтверждаем заявку СМС-паролем и ждем решения банка в ответном сообщении. Обычно это занимает около двух минут, максимальный срок рассмотрения — два рабочих дня.

Взять ипотеку онлайн можно с помощью «ДомКлик»— это сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления и сопровождения ипотечной сделки от Сбербанка. Сервис позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделки купли-продажи недвижимости за один визит в офис банка.

Напомним, в июле 2021 года СберБанк объявил об акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года. Акция продлится до 30 сентября 2021 года.

Узнать все о текущей акции и условиях кредитования в Сбербанке можно сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам».

ПАО Сбербанк

На правах рекламы