Алексей Текслер поддержал челябинского легкоатлета Василия Мизинова после дисквалификации на Олимпиаде-2020

Фото: alexeytexler.official/instagram.com, lobal Look Press

Василий Мизинов стал единственным российским представителем спортивной ходьбы, кто представлял нашу страну на Олимпийском турнире в Японии. На 20-километровой дистанции Василий шел в лидирующей группе, но на 8 километре судьи посчитали, что он нарушает правила, и его ходьба переходит в бег. За одну минуту ему дали два предупреждения, а после третьего — отправили Василия на двухминутный пит-стоп. После этого было четвертое решающее предупреждение и дисквалификация.

— Спасибо все, кто болел и переживал за меня, огромное спасибо за поддержку и добрые слова. К сожалению, сегодня результат такой, — написал Василий Мизинов в своем Instagram.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей страничке также поддержал Василия, написав:

— Василий, не расстраивайся! Мы с тобой! Главные твои победы впереди!

Первый тренер Василия Мизинова Андрей Андреев из Магнитогорска и мама спортсмена Татьяна Викторовна поделились эмоциями и впечатлениями о выступлении южноуральца, о таком решении арбитров.

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