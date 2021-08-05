В Сатке Челябинской области возник пожар в «Сонькиной лагуне»

Пожар виден с набережной. Фото: читатель КП

В Сатке Челябинской области загорелись постройки в развлекательном комплексе «Сонькина лагуна». Как сообщают очевидцы, пожар возник на острове, который именуется «Дупло орла». Там находятся стилизованный средневековый замок и контактный зоопарк.

Обновлено в 23: 43: Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, загорелась баня. Пожарным пришлось добираться до острова на лодке. Из снаряжения взяли с собой мотопомпу.

— С ее помощью и затушили. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС.

Пострадавших нет.

На острове есть гостиница для туристов. Фото: Дамир Мухаметшин

Так остров выглядел до пожара. Фото: Юлия РЕУТОВА

Фото: Юлия РЕУТОВА

Фото: Юлия РЕУТОВА

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