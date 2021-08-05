Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 20:42

В Сатке Челябинской области возник пожар в «Сонькиной лагуне»

Огонь вспыхнул на острове городского пруда
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар виден с набережной. Фото: читатель КП

Пожар виден с набережной. Фото: читатель КП

В Сатке Челябинской области загорелись постройки в развлекательном комплексе «Сонькина лагуна». Как сообщают очевидцы, пожар возник на острове, который именуется «Дупло орла». Там находятся стилизованный средневековый замок и контактный зоопарк.

Обновлено в 23: 43: Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, загорелась баня. Пожарным пришлось добираться до острова на лодке. Из снаряжения взяли с собой мотопомпу.

— С ее помощью и затушили. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС.

Пострадавших нет.

На острове есть гостиница для туристов. Фото: Дамир Мухаметшин

На острове есть гостиница для туристов. Фото: Дамир Мухаметшин

Так остров выглядел до пожара.

Так остров выглядел до пожара.

Фото: Юлия РЕУТОВА

Фото: Юлия РЕУТОВА

Фото: Юлия РЕУТОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru