В Челябинске начали устанавливать новые трамвайные платформы

В Ленинском районе уже начали устанавливать новые платформы. Фото: комитет дорожного хозяйства

В Челябинске начали реконструкцию трамвайных платформ. В первую очередь восстановят пять остановок на улице Дзержинского в Ленинском районе.

На всех пяти пунктах появятся новые павильоны. На остановках «Поселок Первый Плановый», «Улица Первоконная» и «Улица Эстонская» обустроят посадочные площадки для двух направлений трамвайного движения. На остановках «Улица Чайкиной» и «Завод Электромашина» обновят только площадки с нечетной стороны улицы Дзержинского, но дополнительно оборудуют пешеходные переходы.

Как уточнили в городском комитете дорожного хозяйства, подрядчик ООО «ЭнергоСтрой» уже начал работу. Завершить обустройство посадочных платформ он должен не позднее 20 октября.

Всего в Челябинске планируют реконструировать 25 трамвайных платформ и еще две установить на вновь созданных остановках. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, новые платформы будут отличаться от привычных горожанам. По современным стандартам платформы должны быть приподняты до уровня пола трамвая, при этом зазор между платформой и трамваем обязан быть минимальным.

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