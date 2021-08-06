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Общество6 августа 2021 7:40

Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию по мере пресечения для главы челябинского ПФР

Виктора Чернобровина подозревают в получении взятки, он надеется выйти из СИЗО
Елена КОЛЧИНА
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Виктор Чернобровин надеется выйти из СИЗО

Виктор Чернобровин надеется выйти из СИЗО

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский областной суд примет решение о мере пресечения для главы регионального отделения Пенсионного фонда Виктора Чернобровина. Заседание состоится утром 9 августа.

Ранее Тракторозаводский районный суд постановил оставить руководителя ПФР в СИЗО до 22 сентября. Виктор Чернобровин обжаловал это решение. Чиновник просит отпустить себя под домашний арест. Во время судебного заседания Виктор Чернобровин жаловался на плохое самочувствие, проблемы с сердцем и давлением.

Напомним, руководителя ПФР обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

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