В Челябинске во время дорожных работ сломали светофор

Светофор надеются починить в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 6 августа вновь отключился светофор. На это раз причина не в плановых работах на электросетях, а в серьезных поломках. Автоматическое регулирование движения прекратилось на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, светофор перестал работать после земляных работ, проведенных подрядчиком дорожного ремонта ООО «Интерполис».

-Повреждены были два контрольных кабеля светофорного объекта (около 300 метров), два смотровых колодца и колонка светофора,- рассказали в комитете.

Сейчас специалисты муниципалитета и сотрудники «Интерполиса» выясняют, почему ремонт привел к такому количеству повреждений. Светофор обещают починить, по возможности, в ближайшее время.

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