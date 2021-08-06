Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Ставки были повышены в среднем на 0,1-1,0 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе, в рамках пакетов услуг — максимальные ставки составят до 5,9% годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке).

Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» — 7% годовых при сроке размещения 3 года. Вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб.

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день — 5,2% годовых, 1100 дней — 6,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 05.08.2021г. По срочным вкладам «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе, в рамках пакетов услуг размер процентной ставки зависит от срока вклада, суммы вклада, способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка, а также наличия действующего пакета услуг. Процентная ставка 5,90% годовых установлена по вкладу «Доход.Прайвет» (открывается в рамках пакета услуг «Прайвет») от 10 млн. рублей на срок 367-540 дней при открытии вклада в Интернет-банке/Мобильном банке. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей при открытии в Интернет-Банке/Мобильном Банке, от 30 000 рублей — в офисе Банка. Максимальна сумма не ограничена. Срок вклада в рублях: 91-1100 дней. Процентные ставки в рублях при открытии в офисе Банка (годовых): 91 -180 день 4,20%-4,40%, 181-365 дней 4,40%-4,60%, 367-540 дней 5,50%-5,70%, 541-1100 дней 5,10%-5,30% (при открытии/продлении вклада, открытого в Интернет-банке/Мобильном банке процентные ставки в рублях увеличиваются на 0,2% годовых). Дополнительные взносы по вкладу не предусмотрены, расходные операции не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных процентов). Периодичность выплаты процентов — ежемесячно. Проценты по выбору Вкладчика перечисляются на отдельный счет или причисляются к вкладу (капитализируются). Досрочное востребование вклада: с 1 по 180 день (включительно) — по ставке 0,01 % годовых, со 181 дня (включительно) — 0,5 ставки, установленной по вкладу на дату открытия/продления. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически по ставке, действующей на дату продления по сумме, сроку и способу открытия вклада. Срочный вклад (депозит) «Удачный старт» доступен для открытия новым клиентам — физическим лицам, до дня открытия вклада не являющимся клиентами Банка. Минимальная сумма вклада — 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день — 5,70%, 1100 дней — 7,00%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок — аналогично первоначальному сроку вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

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