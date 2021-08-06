В Челябинске разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74
В Челябинске ищут пропавшего подростка. 14-летняя Карина Красовская ушла из дома на улице Свободы в Советском районе 5 августа. С тех пор девочку не видели. Помощи в поиске попросили волонтеры из отряда «Легион-СПАС».
У потерявшейся девочки серо-голубые глаза, волосы выкрашены в смесь шоколадного и сиренево-седого цветов, телосложение спортивное. Школьница была одета в короткую черную толстовку и джинсы — голубые либо цвета хаки.
Тем, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят позвонить волонтерам по телефонам: +79514551317 (Татьяна), +79085848421 (Александр), +79823437993 (Александр).
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