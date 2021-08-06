Водитель грузовой «Газели» устроил массовое ДТП на трассе под Челябинском и погиб на месте аварии

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла сегодня утром, 6 августа, на трассе под Челябинском. В Ашинском районе 52-летний водитель грузовой «Газели» после столкновения с Volvo вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом Scania, и погиб. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, на месте ДТП организовали реверсивное движение.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

— Утром на М-5 столкнулись фура, грузовик и легковушка, — рассказали очевидцы ДТП. — Проезд затруднен. Вроде есть погибший — водитель грузовика с молоком.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

В пресс-службе УГИБДД по Челябинской области уточнили, что авария произошла в 8:40 на 1582 километре дороги Москва-Челябинск.

— По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Газель» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди попутно Volvo S60, — уточнили в региональном управлении ГИБДД. — От удара иномарка под управлением 38-летнего водителя съехала в правый кювет, а «Газель» вылетела на встречку, где столкнулась со Scania, за рулем которой находился 39-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

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