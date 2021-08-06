В Челябинской области еще 355 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом в регионе заболели уже более 77 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за день выявили 355 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших за все время с начала эпидемии. Днем ранее медики сообщали о 352 новых случаях болезни.
По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек.
На лечении сейчас находятся 5907 больных covid-19.
За все время в Челябинской области коронавирус обнаружили у 77 тыс. 61 человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru