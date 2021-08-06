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Здоровье6 августа 2021 9:26

В Челябинской области еще 355 человек заболели коронавирусом

За последние сутки от ковидной пневмонии умерли 15 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом в регионе заболели уже более 77 тыс. человек

Коронавирусом в регионе заболели уже более 77 тыс. человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за день выявили 355 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших за все время с начала эпидемии. Днем ранее медики сообщали о 352 новых случаях болезни.

По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек.

На лечении сейчас находятся 5907 больных covid-19.

За все время в Челябинской области коронавирус обнаружили у 77 тыс. 61 человека.

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