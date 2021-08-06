Названы минимальная и максимальная цены на обучение в челябинских вузах

Платное высшее образование в Челябинске не назовешь доступным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, обучение каким специальностям в челябинских университетах будет стоить дороже всего.

По данным региональной Контрольно-счетной палаты, больше всего денег придется отдать семьям будущих дизайнеров, поступивших на платное отделение в ЮУрГУ. Год учебы обойдется им в 261 тыс. 700 рублей.

Следующие по дороговизне специальности — «Музыкально-инструментальное искусство» и «Дирижирование». За обучение им в Челябинском государственном институте культуры берут 236 тыс. 700 рублей.

На третьем месте рейтинга — обучение на стоматолога. В Южно-Уральском государственном, медицинском университете оно стоит 197 тыс. рублей в год.

Среди самых дорогих специальностей в Челябинске также «Землеустройство и кадастры», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Физическая культура». Все они студентам-платникам в ЮУрГУ обойдутся в 185 тыс. 500 рублей.

В ЧелГУ самая дорогостоящая специальность — «Наноинженерия» (170 тыс. 200 рублей), в ЮУрГГПУ — «Экология и природопользование» (138 тыс. 826 рублей).

Наименее затратные направления подготовки тоже нельзя назвать дешевыми. Минимальная стоимость года обучения в ЧелГУ составляет 120 тыс. 400 рублей (столько стоит, например, подготовка по таким популярным направлениям как «Экономика» и «Юриспруденция»), в ЮУрГГПУ — 120 тыс. 325 рублей, а в ЮУрГАУ — 145 тыс. 425 рублей.

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