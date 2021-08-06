До +28, но с ветерком: дождливая погода в Челябинской области будет максимально короткой

В выходные ожидается комфортная для прогулок погода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дождливая погода в Челябинской области сохранится до конца рабочей недели. В пятницу, 6 августа, в регионе ожидаются дожди, грозы и град, но в выходные погода переменится. Как сообщили в местном гидрометцентре, 7 и 8 августа обойдется без осадков при максимальной жаре +28°С и порывистом ветре.

По прогнозу синоптиков, в Челябинске сегодня обойдется без дождей, но непогода охватит область. Ожидаются дожди, грозы, местами крупный град. Днем столбики термометров поднимутся до +22… +27°С, на юге — до +30°С. Северо-западный ветер 6-11 м/с, локально порывы которого будут достигать 25 м/с.

Но в выходные в регионе и Челябинске обойдется без дождей. По данным синоптиков гидрометцентра, 7 и 8 августа ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Но сохранится ветреная погода.

В Челябинске 7 августа ночью столбики термометров опустится до +12… +14°С, днем воздух прогреется до +24… +27°С. В воскресенье, 8 августа, в темное время суток — +11… +13°С, днем — +22… +24°С.

В регионе в ночь на субботу — +10… +15°С, на воскресенье — +8… +13°С. Днем 7 августа воздух прогреется до +23… +28°С, а 8 августа — +22… +27°С.

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