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Общество6 августа 2021 13:24

Железнодорожники заплатят миллион рублей семье погибшего в Челябинской области рабочего

Добиться компенсации удалось через суд
Елена КОЛЧИНА
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Монтер погиб на работе

Монтер погиб на работе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочери погибшего монтера в Златоусте получат миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение по иску транспортной прокуратуры принял Златоустовский районный суд.

В надзорном ведомстве сообщили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Монтер железнодорожных путей погиб в марте этого года из-за несчастного случая на перегоне Сыростан — Хребет в окрестностях Златоуста. Бригада рабочих чинила рельсы. Одного из монтеров задел проходивший мимо грузовой поезд. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался.

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