Железнодорожники заплатят миллион рублей семье погибшего в Челябинской области рабочего

Монтер погиб на работе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дочери погибшего монтера в Златоусте получат миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение по иску транспортной прокуратуры принял Златоустовский районный суд.
В надзорном ведомстве сообщили, что проконтролируют исполнение судебного решения.
Монтер железнодорожных путей погиб в марте этого года из-за несчастного случая на перегоне Сыростан — Хребет в окрестностях Златоуста. Бригада рабочих чинила рельсы. Одного из монтеров задел проходивший мимо грузовой поезд. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался.
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