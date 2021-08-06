Железнодорожники заплатят миллион рублей семье погибшего в Челябинской области рабочего

Монтер погиб на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочери погибшего монтера в Златоусте получат миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение по иску транспортной прокуратуры принял Златоустовский районный суд.

В надзорном ведомстве сообщили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Монтер железнодорожных путей погиб в марте этого года из-за несчастного случая на перегоне Сыростан — Хребет в окрестностях Златоуста. Бригада рабочих чинила рельсы. Одного из монтеров задел проходивший мимо грузовой поезд. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru