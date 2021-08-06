В Челябинской области заключенных вербовали в террористическую организацию

Сторонников террористов искали за колючей проволокой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, отбывающий наказание в копейской исправительной колонии №6, вовлекал других заключенных в деятельность запрещенной в России международной террористической организации « Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Вербовку в террористическую организацию расследовали сотрудники регионального управления ФСБ. Они выяснили, что осужденный сам был участником запрещенного сообщества и пытался заразить других его идеями.

Теперь мужчина нескоро сможет выйти на свободу. Центральный окружной военный суд признал его виновным в организации и участии в деятельности террористической организации, а также в содействии террористической деятельности. Сторонника террористов приговорили к 23 годам заключения. Первые три года из этого срока он должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.

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