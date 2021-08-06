Ватерполистки Челябинской области сразятся за «бронзу» на Олимпиаде-2020: когда болеть

В матче за "бронзу" на Олимпиаде-2020 Россия сыграет со сборной Венгрии Фото: СОЦСЕТИ

Накануне в поединке за выход в финал Олимпийского турнира российская команда уступила американкам 11:15. В составе сборной нашей страны выступают три игрока златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» — голкипер Евгения Головина и игроки — Эльвина Каримова и Мария Берснева.

В соперниках оказалась команда Венгрии, с которой россиянки уже встречались на групповой стадии турнира. Тогда была ничья — 10:10. Начало матча за бронзовые награды Олимпиады-2020 в водном поло у женщин в субботу, 6 августа, в 11.40 (время челябинское).

Кстати, четыре года назад на Олимпиаде в Бразилии наши девушки завоевали «бронзу». В составе российской сборной тогда выступала и Эльвина Каримова.

Будем болеть за сборную России и златоустовских «Уралочек»!

А в финальном матче Олимпийского турнира сразятся сборные США и Испании.

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