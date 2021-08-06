Главный видеопортал Челябинска получил «новое лицо»

Специалисты компании «Интерсвязь» провели апгрейд «Улиц онлайн». Это один ключевых социальных проектов компании, которым может пользоваться любой желающий, в том числе неабоненты. Изменения коснулись как внешнего вида сайта — дизайн сайта стал более современным и адаптивным, так и внутреннего наполнения. Следить за ситуацией на дорогах города стало удобнее и проще.

Теперь в основу сайта заложен новый более быстрый и практичный плеер. Он позволяет быстро переключаться с режима «прямой эфир» на режим «архив» в один клик c помощью виджета, который расположен прямо на превью камеры. Пользователи теперь могут свободно изменять скорость проигрывания: замедлять, ускорять и перематывать. Кроме того, на портале появилась возможность просматривать сразу несколько камер одновременно, за это отвечает функция «карусель».

Обновлению дизайна разработчики уделили не меньше внимания, чем функциональности. Сервис «Улицы онлайн» запустился в 2008 году. За период в более чем 10 лет его облик, согласно современным тенденциям и возможностям, успел устареть, поэтому в 2020 году специалисты начали процесс его реновации. При проработке каждого элемента разработчики опирались сразу на несколько аспектов: пользовательские отзывы, мнение сотрудников компании «Интерсвязь» и, конечно, опыт самих креаторов.

— Устаревание технологий в сфере IT неизбежно, прогресс не стоит на месте. Поэтому поддержание актуальности проекта — это одна из ключевых задач разработчика. Компания «Интерсвязь» с ней успешно справляется. Мы постоянно адаптируем наши сервисы под современные реалии и запросы общества. А когда речь заходит о социальных проектах, таких как «Улицы онлайн», стараемся предвосхитить любые изменения и новые тренды. Ежемесячно в компанию приходит более ста запросов на видео из ГУВД, зачастую только кадры с камер позволяют обычным гражданам добиться справедливости в спорных ситуациях, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Всего на данный момент в рамках сервиса «Улицы онлайн» работает 154 камеры. На некоторых из них запущены системы аналитики: они помогают оптимизировать работу светофора для облегчения ситуации с плотным трафиком и способны самостоятельно детектировать ДТП.

В 2021 году лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области расширил сеть сервиса «Улицы онлайн». Всего за 3 месяца было установлено 15 новых камер на самых оживленных перекрестках региона. Причем акцент в развитии был сделан на малые населенные пункты. Теперь оценить ситуацию на дорогах при помощи онлайн-площадки могут жители Бердяуша, Куртамыша, Кременкуля и села Миасского. Также новыми камерами оснащаются и самые загруженные перекрестки областного центра, которые по той или иной причине, не попали в существующую сеть.

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