Обнаруженную в центре Челябинска старинную мостовую временно закопают

Мостовую обнаружили, когда начали прокладывать кабель

На месте обнаруженной на площади Ярославского старинной брусчатки 18-19 вв. могут сделать музей под открытым небом. Но для этого требуется проект, деньги и тот, кто будет ее содержать. Госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области рассказал, что сделали с исторической находкой.

— По предписанию Госкомитета разработан план спасательных археологических работ, который в целях временной консервации мостовой предусматривает ее засыпку мелкодисперсным грунтом, — сообщили в Госкомитете.

В ведомстве добавили, что определены границы мостовой, часть ее уже засыпали, чтобы закончить работы по прокладке кабеля. Вопрос музея под открытым небом на этом месте прорабатывает мэрия. Но, как добавили в Госкомитете, для этого нужны проект, финансирование и хозяйствующий субъект для дальнейшего содержания.

Бывшую мостовую Соборной площади 18-19 вв. обнаружили в конце мая, когда на улице Труда за трамвайными линиями начали прокладывать подземный кабель для строительства тяговой подстанции в Центральном районе.

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