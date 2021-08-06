Пассажир самолета Анталья-Челябинск потерял сознание во время полета

По словам очевидца, в самолете было душно и жарко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске приземлился самолет, в котором один из пассажиров потерял сознание. Сотрудникам рейса ZF 452 пришлось оказывать медпомощь мужчине прямо во время полета. Как сообщил читатель КП-Челябинск, самолет летел из Турции (Анталья).
—В самолете было очень душно и жарко. В полете стало плохо мужчине, и он упал в проходе. Вначале ему оказывал первую помощь стюард, а потом врач, который работал на борту. Через полчаса мужчина пришел в себя, ему дали таблетки, — сообщил читатель КП-Челябинск.
В аэропорту Челябинска мужчина чувствовал себя лучше — он без посторонней помощи смог выйти из самолета. Тем нее менее к нему все же вызвали врача для осмотра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru