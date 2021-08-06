Пассажир самолета Анталья-Челябинск потерял сознание во время полета

По словам очевидца, в самолете было душно и жарко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске приземлился самолет, в котором один из пассажиров потерял сознание. Сотрудникам рейса ZF 452 пришлось оказывать медпомощь мужчине прямо во время полета. Как сообщил читатель КП-Челябинск, самолет летел из Турции (Анталья).

—В самолете было очень душно и жарко. В полете стало плохо мужчине, и он упал в проходе. Вначале ему оказывал первую помощь стюард, а потом врач, который работал на борту. Через полчаса мужчина пришел в себя, ему дали таблетки, — сообщил читатель КП-Челябинск.

В аэропорту Челябинска мужчина чувствовал себя лучше — он без посторонней помощи смог выйти из самолета. Тем нее менее к нему все же вызвали врача для осмотра.

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