Достопримечательности Челябинской области попали на конкурс National Geographic

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу семь достопримечательностей Челябинской области участвуют в ежегодной премии «Сокровища России», который проводит журнал National Geographic Traveler. От Южного Урала в конкурсе участвуют не только природные объекты, но и рукотворные.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, победитель будет определяться путем народного голосования. Участвовать в нем может любой желающий до 10 октября. Для этого необходимо посетить сайт журнала и выбрать достопримечательность, которая вам понравилась.

От Челябинской области на конкурс заявлены следующие номинанты:

– номинация «Природный объект» – национальный парк «Зюраткуль»;

– номинация «Туристическая тропа» – «На Большую Каменную реку» (НП «Таганай»);

– номинация «Экскурсионный маршрут» – брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»;

– номинация «Культурно-исторический объект» – памятник «Тыл – фронту» (г. Магнитогорск);

– номинация «Общественное пространство» – улица Пролетарская (г. Сатка)

– номинация «Народный промысел» – златоустовская гравюра;

– номинация «Традиционный праздник» – фольклорно-этнографический фестиваль народов Урала «Аркаим».

Итоги голосования будут подведены в ноябре.

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