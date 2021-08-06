Достопримечательности Челябинской области попали на конкурс National Geographic

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сразу семь достопримечательностей Челябинской области участвуют в ежегодной премии «Сокровища России», который проводит журнал National Geographic Traveler. От Южного Урала в конкурсе участвуют не только природные объекты, но и рукотворные.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, победитель будет определяться путем народного голосования. Участвовать в нем может любой желающий до 10 октября. Для этого необходимо посетить сайт журнала и выбрать достопримечательность, которая вам понравилась.
От Челябинской области на конкурс заявлены следующие номинанты:
– номинация «Природный объект» – национальный парк «Зюраткуль»;
– номинация «Туристическая тропа» – «На Большую Каменную реку» (НП «Таганай»);
– номинация «Экскурсионный маршрут» – брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»;
– номинация «Культурно-исторический объект» – памятник «Тыл – фронту» (г. Магнитогорск);
– номинация «Общественное пространство» – улица Пролетарская (г. Сатка)
– номинация «Народный промысел» – златоустовская гравюра;
– номинация «Традиционный праздник» – фольклорно-этнографический фестиваль народов Урала «Аркаим».
Итоги голосования будут подведены в ноябре.
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