Троих подростков зажало в запорожце: в Копейске бесправник влетел в фуру

Детей из машины доставали спасатели. Фото: Пожарно-спасательный гарнизон Копейска/vk.com

Вчера, 6 августа, в 20:50 в Копейске на улице Кузнецова,7 в аварию попал автомобиль ЗАЗ, в котором с 37-летним водителем ехали двое подростков. Машину смяло так, что детей доставали спасатели.

— По предварительным данным, водитель ЗАЗ совершал обгон и столкнулся с VOLVO, которая поворачивала налево. Водитель оказался без прав, от медицинского освидетельствования отказался, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области. — Трое подростков 13-15 лет получили травмы и были госпитализированы. Характер травм уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

За рулем фуры был 55-летний мужчина. Фото: Пожарно-спасательный гарнизон Копейска/vk.com

Судя по фото, который разместил во «ВКонтакте» паблик «Новости Копейск (В) Теме», на месте аварии собралась целая толпа зевак. Очевидцы пишут, что мужчина был нетрезв и не является отцом пострадавших подростков.

— Водителя не вытащили он сам вышел в стельку бухой и с разбитым носом, а вот детям не повезло, всех зажало! Дай им бог здоровья!, — пишет челябинка Ирина в группе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru