В Челябинской области от коронавируса умерли 17 человек

В области 5975 человек болеют COVID-19.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки COVID-19 подтвердился у 358 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 77 419 случаев заболевания. Такие данные опубликовал региональный минздрав.
— За прошедшие сутки выписаны 273 человека. Всего 67 872 пациента выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются — 5975 человек, — сообщили в минздраве региона.
По данным на утро 7 августа в Челябинской области умерли 17 человек — все непосредственно от коронавируса.
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