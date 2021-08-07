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Здоровье7 августа 2021 9:31

В Челябинской области от коронавируса умерли 17 человек

Региональный минздрав опубликовал свежие данные
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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В области 5975 человек болеют COVID-19.

В области 5975 человек болеют COVID-19.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки COVID-19 подтвердился у 358 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 77 419 случаев заболевания. Такие данные опубликовал региональный минздрав.

— За прошедшие сутки выписаны 273 человека. Всего 67 872 пациента выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются — 5975 человек, — сообщили в минздраве региона.

По данным на утро 7 августа в Челябинской области умерли 17 человек — все непосредственно от коронавируса.

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