В Курганской области рабочий разбился насмерть, упав с пятого этажа

По версии следствия, рабочий не прошел инструктаж. Фото: СКР Курганской области

В Шадринске Курганской области утром 5 августа разбился насмерть рабочий, который утеплял швы на высоте пятого этажа одного из домов на улице Ефремова. Как сообщили в СКР по Курганской области, 33-летний мужчина скончался еще до приезда скорой.

— По версии следствия, мужчина был допущен к выполнению работ без проведения инструктажа по технике безопасности, а также без соответствующего допуска к работам на высоте и навыков безопасной работы со страховочной системой и снаряжением, — сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание — до 5 лет лишения свободы.

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